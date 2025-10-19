США підтримують нову програму МВФ і кредит ЄС для України

Сполучені Штати підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України, а також ініціативу Європейського Союзу щодо надання Києву позики, забезпеченої за рахунок заморожених активів Центрального банку Росії на Заході.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише Reuters.

Домбровскіс, який відповідає за економічну політику ЄС, повідомив, що зустрічався з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, із яким обговорив шляхи подальшої фінансової підтримки України.

Під час щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні Домбровскіс зазначив, що США наразі не визначилися, чи приєднаються до європейського проєкту репараційного кредиту.

"Ми бачимо конструктивну взаємодію з боку США у питаннях, що стосуються підтримки України. Вашингтон загалом позитивно ставиться до нашої ініціативи щодо репараційного кредиту", — сказав він.

За словами Домбровскіса, наразі США не мають чіткої позиції щодо дій із замороженими російськими активами на своїй території. Їхній обсяг становить близько 5 мільярдів доларів, тоді як у Європі заблоковано приблизно 210 мільярдів євро (понад 244 мільярди доларів).

Віцепрезидент Єврокомісії підкреслив, що підтримка США також є вирішальною для надання Україні нового кредиту МВФ, оскільки Фонд зазвичай не надає позики країнам, які перебувають у стані війни, і для цього потрібні гарантії повернення коштів.

"Ми обговорювали програму МВФ як на двосторонньому рівні, так і під час зустрічі країн “Великої сімки”. Загалом США підтримали ідею нової програми МВФ для України", — підсумував Домбровскіс.