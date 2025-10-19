В Аргентині у прямому ефірі помер кандидат у депутати

В Аргентині помер 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані. Політик знепритомнів під час участі в політичних дебатах, які транслювалися наживо.

Про це пише видання Página.

Інцидент стався під час ефіру програми, у якій брали участь кілька кандидатів.

Під час виступу Даміані раптово знепритомнів — згодом з’ясувалося, що в нього стався інфаркт. Його негайно доставили до лікарні, однак, за даними медиків, він прибув без ознак життя.

Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа висловив глибокий смуток через смерть політика, відзначивши його відданість, активну громадську діяльність і незламні переконання.