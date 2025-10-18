В Україні застосували аварійні відключення світла

В окремих областях України застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомляє Укренерго та Міністерство енергетики.
У Чернігівській області діють графіки відключення світла.
Компанія ДТЕК повідомила про екстрені відключення у Дніпропетровській області. Також аварійні відключення застосували у Полтавській області.
"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Ситуація в енергосистемі може змінитись", — йдеться у повідомленні Міненерго.
