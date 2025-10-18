Перейти до основного змісту
В Україні застосували аварійні відключення світла
УКРАЇНАЕлектроенергіяВторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇЕНЕРГОСИСТЕМАВІЙНА

В Україні застосували аварійні відключення світла

Марія Патока
Розмір шрифту

В окремих областях України застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє Укренерго та Міністерство енергетики.

У Чернігівській області діють графіки відключення світла.

Компанія ДТЕК повідомила про екстрені відключення у Дніпропетровській області. Також аварійні відключення застосували у Полтавській області.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Ситуація в енергосистемі може змінитись", — йдеться у повідомленні Міненерго.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок