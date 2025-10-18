Перейти до основного змісту
У "Резерв+" оновили одну з функцій
МобілізаціяЗСУМІНОБОРОНИЖиттяІнтернет і Штучний інтелект

У "Резерв+" оновили одну з функцій

Надія Собенко
Розмір шрифту
Резерв+
Резерв. Міністерство оборони України

У застосунку "Резерв+" вийшло оновлення, яке розширює можливості функції "Штрафи онлайн" для користувачів.

У Міноборони розповіли, що змінилося.

Тепер військовозобов'язані за потреби можуть:

  • завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
  • завантажити або надіслати на email файл нової постанови;
  • переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

У Міноборони додали, що у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", – резюмували у відомстві.

У липні у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася функція сплати штрафів за порушення військового обліку.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок