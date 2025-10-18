У застосунку "Резерв+" вийшло оновлення, яке розширює можливості функції "Штрафи онлайн" для користувачів.
У Міноборони розповіли, що змінилося.
Тепер військовозобов'язані за потреби можуть:
- завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
- завантажити або надіслати на email файл нової постанови;
- переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.
У Міноборони додали, що у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.
"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", – резюмували у відомстві.
У липні у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася функція сплати штрафів за порушення військового обліку.