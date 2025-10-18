На фронті протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1150 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора війська РФ завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдавали авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 129 180 військових. Минулої доби втрати росіян становили 1 150 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.