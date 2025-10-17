Саудівська Аравія обговорює з адміністрацією Трампа оборонний пакт — FT

Саудівська Аравія обговорює з адміністрацією президента США Дональда Трампа оборонну угоду, подібну до пакту між Вашингтоном і Катаром, укладеного минулого місяця, згідно з яким будь-який напад на державу Перської затоки розглядається як загроза американському "миру і безпеці".

Про це повідомляє FT з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників газети, Королівство сподівається, що угоду можна буде укласти, коли його фактичний лідер, кронпринц Мухаммед бін Салман, відвідає Білий дім наступного місяця. Очікується, що вона буде "надійною" та передбачатиме посилену співпрацю у військовій та розвідувальній сферах.

"Тривають обговорення щодо підписання чогось, коли приїде спадкоємний принц, але подробиць ще не уточнюють", — сказав високопосадовець адміністрації Трампа, відповідаючи на запитання про потенційну оборонну угоду.

Білий дім і Державний департамент відмовилися коментувати подробиці потенційної угоди.

У Держдепі заявили, що співпраця з Королівством у сфері оборони є “міцним фундаментом регіональної стратегії” Вашингтона.

Принц Мухаммед прибуде до США через кілька тижнів після того, як Трамп підписав указ, згідно з яким Вашингтон пообіцяв відповісти на будь-який напад на Катар, вживши всіх “законних і відповідних заходів, включаючи дипломатичні, економічні та, якщо необхідно, військові”.

Цей указ був виданий після того, як минулого місяця Ізраїль запустив ракети по Досі, націлені на політичних лідерів ХАМАСу, що викликало шок у нафтових країнах Перської затоки, які вважали Вашингтон гарантом своєї безпеки.

Саудівська Аравія, яка давно прагнула укласти оборонний пакт із США, протягом кількох місяців вела переговори з адміністрацією попередника Трампа Джо Байдена про підписання оборонного договору, який би також нормалізував відносини Королівства з Ізраїлем, але ці плани зірвав напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальша війна в Газі.

Принц Мухаммед, який критикував Ізраїль за бойові дії в Газі, чітко дав зрозуміти, що Королівство нормалізує відносини з країною лише в разі створення Палестинської держави, чому категорично протистоїть ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу.

Зараз тривають переговори з адміністрацією Трампа щодо укладення окремого оборонного договору з США, який може бути підписаний у формі угоди або виконавчого наказу.

“Я очікую, що на тлі виконавчого наказу щодо Катару буде досягнуто подібного прогресу в питаннях оборони та безпеки. Вони працюють над чимось”, — сказав Фірас Максад із Eurasia Group у Вашингтоні.

Максад додав, що, з огляду на те, що принц Мухаммед просуває свої “трильйонні плани” розвитку Королівства, посилення співпраці з США у сфері безпеки — це “абсолютно першочергове завдання”.

Однак старший науковий співробітник Інституту арабських держав Перської затоки Хусейн Ібіш каже, що бажання адміністрації Трампа нормалізувати дипломатичні відносини Саудівської Аравії з Ізраїлем може стати каменем спотикання.

Принц Мухаммед, який налагодив міцні стосунки з Трампом і зятем президента США Джаредом Кушнером, готується до свого першого візиту до США з 2018 року.

Саудівська Аравія вже є одним з найбільших покупців американської зброї, і під час візиту Трампа в регіон у травні Білий дім оголосив про укладення нової угоди з Королівством на 142 мільярдів доларів. Білий дім назвав її найбільшою оборонною угодою в історії, зазначивши, що вона передбачатиме повітряні та космічні засоби, протиракетну оборону, а також морську та прикордонну безпеку.

Однак Саудівська Аравія, як і інші країни Перської затоки, протягом останніх 15 років дедалі більше турбується про зобов'язання США щодо регіону та непередбачуваність політики Вашингтона.

Під час першого терміну Трампа в Білому домі США майже не відреагували на повітряний удар 2019 року, в якому звинувачували Іран, і внаслідок якого постраждала нафтова інфраструктура Саудівської Аравії, тимчасово вивівши з ладу половину видобутку нафти королівства. Нещодавно ізраїльський удар по політичних лідерах ХАМАСу в Катарі, де розташована найбільша військова база США в регіоні, викликав занепокоєння в країнах Перської затоки.

Минулого місяця Саудівська Аравія підписала пакт про “стратегічну взаємну оборону” з ядерною державою Пакистаном, давши зрозуміти США та Ізраїлю, що Королівство готове диверсифікувати свої безпекові союзи, щоб посилити стримувальні можливості.