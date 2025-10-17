У Римі підірвали машину журналіста телеканалу RAI

У Римі підірвали машину ведучого програми розслідувань на італійському телеканалі RAI Зіґфрідо Рануччі.

Про це повідомляє RAI.

Вибух пошкодив сусідні авто та будівлю, ніхто не постраждав. Дочка журналіста пройшла повз за хвилини до вибуху.

Слідчі, які прибули на місце вибуху, повідомили, що пристрій був розміщений між автомобілем та воротами і містив кілограм вибухівки. Уламки вилучені для розслідування. Карабінери досліджують зображення з камер спостереження, які, можливо, зафіксували особу, яка встановила бомбу. Поліція розглядає версію теракту.

"Я реконструював учорашні події разом із карабінерами. Є нескінченний список погроз різного роду, які я отримував, про які завжди повідомляв судовим органам, і про які завжди повідомляла моя охорона. Інцидент минулої ночі був тривожним кроком вперед, тому що він стався просто перед моїм будинком, де минулого року були знайдені кулі", — сказав Рануччі.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні засудила інцидент, назвавши його актом залякування.

"Я висловлюю свою повну солідарність із журналістом Зіґфрідо Рануччі та найрішучіше засуджую серйозний акт залякування, якого він зазнав. Свобода та незалежність інформації є основоположними цінностями наших демократій, які ми й надалі захищатимемо", — написала вона в Х.

Міністр юстиції Карло Нордіо сказав, що "напад на журналіста — це стовідсотковий напад на державу".