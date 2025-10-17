Сили ППО збили 35 російських ударних дронів

В ніч на 17 жовтня Росія атакувала Україну 70 дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 35 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні Сили.

Також Сили ППО зафіксували влучання 31 безпілотника на 10 локаціях та падіння уламків на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака дронів все ще триває, повідомляють Повітряні Сили.

Вночі армія РФ атакувала Дніпропетровщину, були поранені двоє людей, виникла пожежа. Також є поранені у Херсоні, на Запоріжжі та на Сумщині.