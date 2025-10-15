Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання адвоката ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського та закрив справу проти нього через закінчення строків давності. НАБУ і САП підозрювали його у зловживаннях службовим становищем, що завдало державі збитків на десятки мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Там кажуть, що розслідування у справі розпочалося у 2016 році, а обвинувальний акт на розгляд ВАКС надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи становив 80 томів.

Тож справу проти Пивоварського закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України. ВАКС також скасував арешти на майно колишнього урядовця.

"Проголошення повного тексту ухвали з обґрунтуванням зазначеного рішення заплановане на 17 жовтня. Текст буде доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень", — йдеться у повідомленні.

У суді додали, що потім ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ексміністр у соцмережах підтвердив закриття справи та зняття арешту з майна, пообіцявши згодом розповісти більше подробиць.

У чому звинувачували ексміністра

За даними слідства, у 2015 році тодішній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський разом зі своїм заступником Володимиром Шульмейстером, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, підписав наказ, що дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден у морському порту "Південний", що на Одещині.

У НАБУ пояснювали, що хоча акваторія порту "Південний" є державною власністю та перебуває в користуванні державної Адміністрації морських портів України, тож право на збори належить виключно АМПУ. У результаті, як порахували антикорупційні органи, АМПУ було завдано понад 49,63 мільйона доларів збитків.

22 лютого 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру Пивоварському та Шульмейстеру у зловживанні владою та службовим становищем.

16 березня того ж року ВАКС обрав запобіжний захід для ексміністра, призначивши заставу у понад 9 мільйонів гривень. Вже 17 березня Пивоварський повідомив, що за нього внесли гроші.

Пивоварський очолив Міністерство інфраструктури на початку грудня 2014-го в уряді тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, а через рік оголосив про свою відставку. Розслідування проти нього розпочали у 2016-му, але до суду справу скерували лише у липні 2024 року.