Світові продажі електромобілів у вересні досягли рекордних 2,1 млн — дослідники

У вересні світові продажі електричних та гібридних автомобілів зросли на 26% порівняно з 2024 роком та вперше досягли рекордного рівня у 2,1 мільйона авто. Підвищення продажів зумовлено високим попитом на електрокари у Китаї та ажіотажем навколо податкових пільг у США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідницьку компанію Rho Motion.

За даними аналітиків установи, що спеціалізується на дослідженні виробництва електрокарів, найбільшим у світі їхнім ринком наразі є Китай — на нього припадає 1,3 мільйона авто на місяць, тобто майже 50% світових продажів.

Продажі в Європі зросли на 36% (до близько 427 тисяч одиниць), а в Північній Америці на 66% (до 215 тисяч). У решті світу продали на 48% більше електрокарів (близько 153 тисяч).

Згідно зі звітом Rho Motion, продажі в Китаї зросли через прагнення покупців максимально скористатися субсидіями на обмін авто, перш ніж деякі регіони почнуть їх скасовувати.

У Сполучених Штатах попит підвищився, тому що споживачі поспішали скористатися податковою пільгою у 7500 доларів, термін якої теж підходить до завершення.

Європа досягла свого нового максимуму завдяки високому попиту у Великій Британії та стимулам, які для ринку створював уряд Німеччини. Очікується, що випуск компанією Tesla бюджетної автівки Model Y ще більше загострить конкуренцію на території Європи.