У Бангладеш сталася пожежа на фабриці, 16 загиблих

На швейній фабриці та на хімічному складі в столиці країни Бангладеш сталася пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє АР, а також Пожежна служба та департамент цивільної оборони Бангладеш.

Пожежа сталася в районі Мірпур. у столиці Бангладеш Дацці. Над ліквідацією її працюють 12 бригад рятувальників. Представник пожежної служби Талха бін Джашим уточнив, що займання, як вважається, почалося на третьому поверсі семиповерхового будинку швейної промисловості.

Знайдено 16 тіл, вони обгоріли до невпізнання. Спецслужби припускають, що жертви пожежі померли миттєво, бо вдихнули токсичні випраи.

За словами очевидців, на хімічному складі зберігалися хлорка, пластик та перекис водню, які можуть посилити пожежі.

Бангладеш — країна з другою за величиною швейною промисловістю у світі після Китаю. На сьогодні тут у цьому секторі працює близько 4 млн людей, переважно жінок. Галузь заробляє близько 40 мільярдів доларів на рік від експорту, переважно до Сполучених Штатів та Європи.