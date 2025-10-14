Зеленський змінив першого заступника секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України і призначив на його місце Євгенія Острянського.

Про це свідчать укази президента № 779/2025 та № 780/2025 .

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в указі.

На посаді Хомчака замінить Євгеній Острянський.

"Призначити Острянського Євгенія Вікторовича Першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в указі.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що на посаді Острянський займатиметься військовим блоком питань.

"Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. У Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача", — написав він у Фейсбуці.

Хомчак став першим заступником секретаря РНБО у липні 2021 року. Перед тим він обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ. Тоді його замінив Валерій Залужний, який командував оперативним командуванням "Північ".

Острянський у травні цього року став заступником начальника Генштабу ЗСУ, а до цього обіймав різні посади в головному військовому органі країни.