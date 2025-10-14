Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 14 жовтня заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Юрія Іванющенка. Його підозрюють у незаконному заволодінні 18 гектарами землі у передмісті Києва на понад 160 мільйонів гривень.

Про запобіжний захід екснардепу повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Імені підозрюваного не називають, але джерела Суспільного у правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Юрія Іванющенка.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу

6 вересня 2025 року НАБУ та САП викрили схему незаконного заволодіння та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 мільйонів гривень, яку організували Юрій Іванющенко та співзасновниця будівельної компанії Stolitsa Group Влада Молчанова.

За даними слідства, навесні 2021-го між екснардепом та забудовницею виник корпоративний конфлікт за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції біля Києва. Згодом Молчанова вирішила вивести активи ринку на підконтрольні структури.

Для цього службовці Держгеокадастру Київської області незаконно внесли зміни до Державного земельного кадастру. Це дозволило розпоряджатися земельною ділянкою площею понад 150 гектарів, де розташований ринок. Надалі землю передали в оренду товариству, яке контролювала забудовниця.

Пізніше 18 гектарів цієї землі через фіктивні договори оформили на дев'ять підставних осіб, а потім перепродали трьом компаніям, пов'язаним із Молчановою.

У вересні 2021-го сторони конфлікту уклали "меморандум" про спільне використання землі для забудови, після чого довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальші дії з розпорядження землею зупинив арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України — привласнення майна в особливо великих розмірах та його подальша легалізація.