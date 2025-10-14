Поблизу Болгарії в Чорному морі затонуло українське вантажне судно Eileen. Усі 10 членів екіпажу — громадяни України — були врятовані спільними зусиллями болгарських, румунських і турецьких рятувальників.

Про це повідомляє болгарське видання Maritime.

Зазначається, що судно затонуло в неділю, 12 жовтня. Воно перевозило вантаж гіпсу в мішках і прямувало до Чорноморська. Аварія сталася приблизно за 140 морських миль від міста Варна. Близько 13:00 за місцевим часом екіпаж Eileen подав сигнал лиха після того, як у корпусі виявили пробоїну, через яку корабель почав швидко набирати воду.

Для порятунку моряків залучили сили трьох країн — болгарський прикордонний катер, румунське судно, турецьке допоміжне судно та вертоліт ВМС Болгарії.

Першими українців виявили на рятувальних плотах екіпажі турецького судна Murat Ilhan, що перебувало неподалік газового родовища Сакар’я. Усі 10 членів екіпажу були підняті на борт. Їхній стан оцінюють як задовільний.

Судно, яке ходило під прапором Камеруну, було побудоване в 1993 році й з 2020-го належало українській компанії.

У червні 2025 року корабель затримали на 15 днів після інспекції в Греції. Тоді виявили проблеми, зокрема з приладами стабільності, пожежними помпами та трубопроводами, аварійним освітленням, підготовкою екіпажу, а також документацією.

Хоча це не було підставою для затримання, у звіті було зазначено про корозію палуби та "структурні проблеми". Судно було відпущено для ремонту. Наразі причини аварії з’ясовують.