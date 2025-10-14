Алек Болдвін із братом потрапили в невелику ДТП

Американський актор Алек Болдвін та його брат Стівен на автівці врізалися в дерево в Нью-Йорку. Вони неушкоджені.

Про це повідомив представник Стівена Болдвіна для Fox News, а також Ален виклав відео в Instagram.

"Стівен почувається добре і вдячний, що ніхто не постраждав. Він цінує турботу і може підтвердити, що він і Алек обидва в безпеці й почуваються добре", — сказав його агент.

Хто саме з них двох був за кермом білого позашляховика Range Rover, невідомо. Але зазначається, що в місцевості були складні погодні умови, злива. Чоловіки вимушено звернули з дороги, тому що автівку підрізав великий сміттєвоз. І машина врізалася у дерево.

На кадрах, які отримав американський таблоїд TMZ, суттєво помітний пошкоджений бампер їхнього джипа, а от поліцейські на місці події опитують братів Болдвінів, на яких не помітно якихось суттєвих ран чи ушкоджень.

Актор перебував у цьому районі, приїхавши на участь у Міжнародному кінофестивалі в Гемптонсі та який тривав з 5 по 13 жовтня.

Болдвін у відеоролику, записаному шанувальникам, запевняє: "Я розчавив машину своєї дружини. (...) Зі мною все гаразд, з моїм братом все гаразд". Він, окрім цього, подякував поліцейським Іст-Гемптона, які надали допомогу після аварії. Алек Болдвін зауважив, що офіцери на місці події були "такими люб’язними та приємними з цим усім".

"Я їду в Лос-Анджелес, щоб побачити свою сім'ю, не можу дочекатися. Їду в Каліфорнію, щоб зібрати там свою сім'ю на кілька днів. Я як і раніше дуже пишаюся своєю дружиною. Гіларі, я люблю тебе понад усе на світі. Я в порядку", — доповнив він.

Про вбивство Галини Гатчинз

Нагадаємо, з Алеком стався інцидент у жовтні 2021 року під час репетиції однієї зі сцен фільму "Іржа". Болдвін тримав у руках револьвер, а коли той вистрілив — куля влучила в операторку Галину Гатчинз та поранила режисера Джоела Соузу. Операторка невдовзі померла. Актор наполягає, що не натискав на спусковий гачок, а лише відтягнув курок.

Обвинувачення у ненавмисному вбивстві проти Болдвіна зняли у 2023 році через заяви про те, що слідчі приховали важливі докази — зокрема, про появу боєприпасів у офісі шерифа за кілька місяців до трагедії.

Попри це Болдвін та інші продюсери "Іржі" залишаються відповідачами у цивільному позові, поданому родиною Гатчинз до суду штату Нью-Мексико. Його заплановане свідчення у цій справі наразі відклали без нової дати.