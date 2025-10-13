Голова дипломатії ЄС прибула до Києва

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас прибула до Києва для переговорів про фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектору України.
Про це вона написала у соцмережі X
"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", — повідомила Каллас.