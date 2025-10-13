Перейти до основного змісту
Голова дипломатії ЄС прибула до Києва
ЄСМЗСВторгнення Росії в УкраїнуСВІТПОЛІТИКА

Голова дипломатії ЄС прибула до Києва

Важливо
Надія Собенко
Розмір шрифту
Каллас, Сибіга
міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрічає голову дипломатіє ЄС Каю Каллас на вокзалі у Києві 13 довтня 2025 року. Kaja Kallas / Х

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас прибула до Києва для переговорів про фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектору України.

Про це вона написала у соцмережі X

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", — повідомила Каллас.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок