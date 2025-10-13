Сили ППО вночі знешкодили 69 дронів. Є влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях

У ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) Росія атакувала Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 69 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали з напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ, близько 50 із них – ударні БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", — повідомили у ПС.