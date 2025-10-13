На фронті протягом минулої доби, 12 жовтня, зафіксовано 149 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1140 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 13 жовтня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Військо РФ завдавало авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Юр’ївка Дніпропетровської області; Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ Донецької області; Магдалинівка, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки противника.

Загалом, протягом 12 жовтня, втрати російських військ склали 1140 солдатів. Також Сили оборони знешкодили три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 232 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Армія РФ завдала вісім авіаційних ударів, загалом скинула 15 керованих авіаційних бомб та здійснила 174 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби російське військо здійснив три атаки на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення — росіяни намагалися наступати в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку РФ здійснила 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 46 наступальних дій росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

На Оріхівському напрямку РФ здійснила чотири штурми в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках російське військо наступальних дій не проводило.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.