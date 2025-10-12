Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні, що створює загрозу ядерній безпеці. А Москва намагається обдурити МАГАТЕ удаючи, ніби причиною проблем є хтось інший.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, аби протестувати підключення до російської мережі. Міністр зазначив, що такого раніше не траплялося в історії атомної енергетики.

"Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом", — сказав Сибіга.

Міністр наголосив, що Москва намагається обдурити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, ніби причиною проблем є хтось інший.

Водночас він зауважив, що справжня проблема полягає в тому, що Росія захопила український атомний об’єкт, розмістила на ньому військових і зброю, замінувала периметр і проводить технічно неприйнятні експерименти.

За словами Сибіги, для припинення небезпечного блекауту Росія повинна зупинити обстріли й забезпечити ремонт ліній електропередач, що вона може зробити будь-коли.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними", — сказав він.

Також міністр звернувся до МАГАТЕ із закликом чинити тиск на Росію, аби та припинила будь-які технічні експерименти на станції та повернула її Україні.

Блекаут на окупованій ЗАЕС. Що відомо

23 вересня на ЗАЕС стався десятий блекаут від початку окупації. За дослідженням на основі супутникових знімків міжнародної організації "Greenpeace Україна" від 27 вересня, втрата останньої лінії живлення тимчасово окупованої ЗАЕС спричинена навмисним саботажем російських військ.

30 вересня на ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що тимчасово захоплена ЗАЕС вже сім діб перебуває без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення станції забезпечують резервні дизельні генератори, один з яких вже вийшов з ладу. Ситуація на станції аварійна та критична.

ЄС закликав РФ негайно припинити бойові дії поблизу ЗАЕС та відновити зовнішнє електропостачання. Окрім цього ЄС наголосили, що єдиним рішенням задля зменшення ризиків є виведення російських військ із території станції та повернення її під контроль України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія навмисно знеструмила ЗАЕС. Відключення, що має характер випробування, було здійснено вручну, оскільки РФ готується до приєднання станції до своєї енергосистеми.