Померла оскароносна акторка Дайан Кітон — People

Американська акторка Дайан Кітон, відома за роллю в культовому фільмі "Енні Голл" (1977), яка принесла їй премію "Оскар", а також за участю у стрічках "Хрещений батько", померла у віці 79 років.

Про це повідомив журнал People у суботу.

Подробиці наразі невідомі. Родина Кітон попросила про приватність, підтвердив представник акторки, зазначивши, що вона померла у Каліфорнії.

Кітон часто співпрацювала з режисером Вуді Алленом, зігравши головну роль у фільмі "Енні Голл" — чарівну дівчину головного героя, коміка Елві Сінгера у виконанні самого Аллена.

Фільм отримав премії "Оскар" за найкращий фільм, режисуру та оригінальний сценарій, що закріпило за Кітон статус однієї з провідних актрис Голлівуду та ікони нестандартного стилю.

Загалом акторка знялася у восьми фільмах Вуді Аллена, серед яких і "Манхеттен" (1979).

Володарка премій BAFTA та "Золотий глобус", Кітон ще тричі номінувалася на "Оскар" за ролі у фільмах "Червоні", "Кімната Марвіна" та "Любов за правилами і без".

У трилогії "Хрещений батько" вона зіграла Кей Адамс, кохану, а потім дружину Майкла Корлеоне, персонажа Аль Пачіно.

Дайан Кітон (справжнє ім’я — Дайан Голл) народилася 5 січня 1946 року в Лос-Анджелесі. Вона мала стосунки з Вуді Алленом, Аль Пачіно та Ворреном Бітті, але ніколи не була одружена.

В акторки залишилися дітей — донька Декстер і син Дюк.