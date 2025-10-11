Латвія наказала понад 800 громадянам Росії залишити країну до середини жовтня

Влада Латвії зобов’язала 841 громадянина Росії залишити країну до 13 жовтня, оскільки вони не виконали вимоги щодо підтвердження знання латвійської мови та проходження перевірки безпеки.

Про це пише Politico.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Латвія внесла зміни до Закону про імміграцію, а в 2024 році ще більше посилила правила для громадян Росії, які хочуть залишитися в країні.

Згідно з поправками, росіяни мають отримати статус довгострокового резидента ЄС, підтвердити знання латвійської мови на рівні A2 та пройти перевірку національної безпеки до 30 червня 2025 року.

Близько 30 тисяч громадян РФ потрапили під дію нових правил. Більшість уже виконали вимоги, ще приблизно 2 600 осіб виїхали добровільно, але 841 людина не подала документи вчасно.

«Їх було поінформовано, що вони мають покинути Латвію до 13 жовтня», — заявила представниця Управління у справах громадянства та міграції (OCMA) Мадара Пукє.

Керівниця відомства Майра Розе розповіла латвійському телебаченню, що частина людей «не знали про зміни», доки не втратили доступ до соціальних виплат.

Після 13 жовтня перебування цих осіб стане незаконним, а доступ до соціальних послуг буде припинено. У разі подальшої відмови виконати вимоги закону можливе примусове видворення Державною прикордонною службою.

Латвія останнім часом посилює заходи національної безпеки через зростання напруженості з Москвою. У травні міністерка закордонних справ Байба Бразе закликала країни ЄС припинити видачу віз громадянам РФ, а в червні парламент заборонив росіянам і білорусам працювати у стратегічних галузях та купувати нерухомість у Латвії.