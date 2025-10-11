Потужні зливи в Мексиці забрали життя 21 людини

Щонайменше 21 людина загинула, а кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок потужних злив у Мексиці.

Про це пише Reuters.

Сильні опади спричинили зсуви ґрунту, відключення електроенергії та вихід річок із берегів у кількох штатах країни.

У штаті Ідальго загинули 16 людей, ще близько 1 000 будинків і сотні шкіл зазнали пошкоджень, повідомили служби цивільного захисту.

У штаті Пуебла, за словами губернатора Алехандро Арменти, троє людей загинули внаслідок зсувів, ще п’ятьох вважають зниклими безвісти. Ще двоє загиблих зафіксовано в штаті Веракрус.

Президентка Мексики Клаудія Шайнбаум у дописі в соцмережі X повідомила, що уряд працює над евакуацією населення, розчищенням доріг та відновленням електропостачання. Вона також опублікувала фото рятувальників, які доставляють гуманітарну допомогу, долаючи підтоплені вулиці.

Міністерство оборони країни залучило понад 5 400 військових, щоб допомогти в евакуації, моніторингу ситуації та ліквідації наслідків стихії.

Тим часом тропічні шторми "Раймонд" і "Прісцилла" продовжують приносити дощі на півострів Баха-Каліфорнія та західне узбережжя Мексики. Метеорологи попереджають про ризик нових зсувів і підтоплень у найближчі дні.