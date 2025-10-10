У Бельгії запобігли ймовірному замаху на прем'єр-міністра

У Бельгії запобігли діяльності терористичної групи, яка мала на меті вбивство політичних діячів країни. Серед потенційних жертв був прем'єр-міністр Барт де Вевер.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Федеральну прокурорку Бельгії Анн Франсен.

За її словами, вранці 9 жовтня чоловіків 2001, 2002 і 2007 років народження затримані в Антверпені за підозрою в замаху на вбивство та участі в діяльності терористичної групи. Двоє залишаються під вартою і постануть перед слідчим суддею, а третього звільнили.

"Є ознаки того, що наміром було здійснити терористичний акт, натхненний джихадистами, спрямований проти політиків", — заявила Франсен.

За інформацією газети Gazet van Antwerpen та джерел, на які посилається телерадіокомпанія VRT, серед цілей був де Вевер, який очолює фламандську націоналістичну партію "Новий фламандський альянс". Представник де Вевера Філіп Керкаерт, з яким зв'язалося видання Politico, відмовився від коментарів.

У заяві прокуратури йдеться, що під час рейдів в антверпенському районі Деурне слідчі заявили, що виявили неактивний механізм, подібний до саморобного вибухового пристрою, а також мішок зі сталевими кульками. У другого підозрюваного було вилучено 3D-принтер, який, як стверджується, використовувався для виготовлення деталей для бомби. Слідчі вивчають докази планів використання дрона для запуску пристрою.

За допомогою саперів і підрозділів федеральної поліції провели обшуки чотирьох будинків.

Франсен попередила, що ця справа підтверджує постійну загрозу тероризму в Бельгії.

"Ця справа показує, що всі служби безпеки повинні залишатися пильними щодо ризику терористичних атак", — сказала вона.