На фронті за добу зафіксовано 245 боєзіткнень. Генштаб показав карти бойових дій

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Південно-Слобожанському, Покровському та Олександрівському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1120 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів українських позицій і населених пунктів, з яких близько ста – із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області, Слов’янськ, Краматорськ Донецької області, Запоріжжя Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 120 510 військових. Минулої доби втрати росіян становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 254 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано десять бойових зіткнень. Війська РФ завдали десять авіаційних ударів, загалом скинули 28 керованих авіабомб та здійснили 140 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та у бік Ставок.

На Слов’янському напрямку війська РФ 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 23 атаки в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку війська РФ не наступали.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутись уперед на позиції ЗСУ у районах Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи здійснили чотири спроби штурму позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.