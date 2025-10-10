На 79-му році життя помер співзасновник телеканалу “1+1” Борис Фуксман.

Про його смерть повідомив двоюрідний брат, кінопродюсер Олександр Роднянський.

"Я знаю, що зараз у світі багато горя. Але не лише війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов із життя мій брат", — написав Роднянський в Instagram.

Борис Фуксман помер 9 жовтня у віці 78 років. У 1995 році він разом із Роднянським заснував український телеканал “1+1”.

"Брат завжди підтримував мене і всі мої проєкти. Найголовніший з них — створення телеканалу “1+1”. Ближчої людини в мене не було", — зазначив продюсер.

Окрім діяльності в медіа, Фуксман спільно з Роднянським створив мережу кінотеатрів “Сінема-Сіті”, був співвласником готелю Hilton Kyiv та почесним президентом Єврейської конфедерації України.