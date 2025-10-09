Україна очікує, що компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про збитки завдані Росією під час війни, запрацює у 2027 році. Зараз тривають дискусії щодо наповнення компенсаційного фонду.

Про це в коментарі Суспільному під час Donbas media forum повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

За її словами, компенсаційний механізм складається з кількох компонентів:

Реєстр збитків у Гаазі — вже запущений.

Компенсаційна комісія — 16 грудня у Гаазі підпишуть конвенцію про її створення.

Компенсаційний фонд.

"До реєстру збитків можна подавати заяви по 13 категоріях. Скоро будуть відкриті додаткові категорії. Всього 43 категорії", — наголосила Ірина Мудра.

Після підписання конвенції про створення компенсаційної комісії, протягом 2026 року мають відбутися усі внутрішні державні процедури зі схвалення державами цієї комісії, сказала Ірина Мудра.

"Комісія виноситиме рішення про суму компенсації. Вона запрацює у 2027 році, ми очікуємо цього", — повідомила вона.

Після створення комісії розпочнуть створення компенсаційного фонду. "Зараз тривають дискусії, з яких джерел буде відбуватися наповнення цього фонду", — заявила заступниця керівника ОПУ.

Що відомо про Реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи й комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

2 квітня у реєстр запрацював у "Дії". Через застосунок українці можуть подати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо.

Загалом Реєстр збитків прийматиме заяви щодо понад 40 категорій. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.