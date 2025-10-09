У США 7 жовтня затримали Джонатана Ріндеркнехта — підозрюваного в підпалі однієї з лісових пожеж в окрузі Лос-Анджелес. Правоохоронці подумали про імовірну причетність чоловіка до займань, зокрема, через його запити до ChatGPT.

Про це написав британський ВВС.

29-річного чоловіка заарештували у Флориді за підозрою у влаштуванні пожежі в районі Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі. У січні цього року там через загоряння загинули 12 людей та було знищено понад 6000 будинків.

Підозрюваний був добре знайомий з цією місцевістю, оскільки раніше там жив, інформують представники влади. Він мешкав за один квартал від початку стежки Скалл-Рок, де, як стверджується, і підпалив вогонь. Після пожеж він переїхав до Флориди.

Фігуранта звати Джонатан Ріндеркнехт. В.о. прокурора США Білл Ессайлі на пресконференції в Лос-Анджелесі 8 жовтня повідомила, що Ріндеркнехт був заарештований у Флориді 7 жовтня і звинувачений у знищенні майна підпалом.

У діалозі чоловіка з ChatGPT слідство помітило деталі, які можуть слугувати доказами його Ріндеркнехта влаштувати пожежу. У липні 2024 року, за 5 місяців до подій у Каліфорнії, хлопець попросив в штучного інтелекту створити зображення "дистопічної картини", на якій було зображено ліс у вогні і натовп людей, що тікають звідти.

Ріндеркнехт також питав ChatGPT: "Чи винні ви, якщо через ваші сигарети спалахнула пожежа?" Слідчі вважають, що підозрюваний хотів зберегти докази того, що він намагався допомогти гасити пожежу.

А ще за місяць до імовірного злочину Ріндеркнехт нібито ввів у ChatGPT такий текст: "Я буквально спалив Біблію, яка у мене була. Це було неймовірне відчуття. Я відчув таке звільнення".

9 січня мер Лос-Анджелеса повідомив, що майже 180 тисяч людей отримали повідомлення про евакуацію через масштабні лісові пожежі. Більша частина округу Лос-Анджелес кілька днів перебувала в статусі червоного рівня небезпеки. Метеорологи зазначили, що посуха через пожежі — найбільша за 2 роки. Загинули близько 30 людей.