В Індії тривають російсько-індійські військові навчання

Спільні російсько-індійські навчання "Індра-2025" триватимуть до 15 жовтня в Індії. Бійців навчатимуть, зокрема, протистояти міжнародному тероризму та вести контртерористичні операції.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Відомство в своїх офіційних публікаціях каже, що основною метою навчання є відпрацювання взаємодії підрозділів обох країн у боротьбі з міжнародним тероризмом, включно з удосконаленням тактики ведення контртерористичних операцій.

Військовослужбовці за 9 днів мають встигнути відпрацювати спільні тактичні дії, організацію зв'язку та управління спільним угрупованням військ. Особлива увага буде приділена також підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну кращими практиками ведення бойових дій в сучасних умовах.

"Це спільне навчання починається як свідчення нашої колективної прихильності до глобального миру та безпеки", — звернув увагу командувач дивізією "Гандів" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала.

Росію представляв на відкритті навчань генерал-майор Андрій Козлов.

ABP News пише, що спільні військові навчання "Індра" проводяться між Індією та Росією з 2003 року. У навчаннях беруть участь армії, військово-повітряні сили та військово-морські сили обох країн. У 2017 році обидві армії навіть провели тривидові навчання. А саме ці тренінги перенесені через війну Росії проти України.

У вересні 2025 року Росія провела військові навчання з Білоруссю "Запад-2025". Також Китай і Росія посилюють спільні військові навчання.