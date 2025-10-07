Печерський райсуд Києва залишив під вартою військового та експолоненого Максима Бобилєва, якого обвинувачують у знущанні з українців у полоні. Він провину "абсолютно не визнає".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Клопотання захисту про помʼякшення запобіжного заходу не задовольнив. Бобилєва звинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовими у російському полоні у 2023-2024 роках.

"Суд ухвалив задовольнити клопотання (прокурора, — ред.) і міру запобіжного заходу щодо Бобилєва Максима Андрійовича залишити без змін у вигляді тримання під вартою, і дію запобіжного заходу продовжити до 03.12.2025 року", — повідомив суддя Олег Білоцерківець.

Під час засідання 7 жовтня прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта. У ньому згадуються шість епізодів знущання з українських військовополонених у Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці на Донеччині, до яких ймовірно причетний Бобилєв. У справі пʼятеро потерпілих.

На запитання судді після оголошення обвинувачення про визнання провини Бобилєв відповів: "Абсолютно не визнаю".

Що відомо про справу

Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в районі селища Чаплинка на Херсонщині. За даними слідства, з 28 липня 2022 року до 21 червня 2024-го його утримували в колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці на Донеччині. У цій установі утримували українських військовополонених, правоохоронців та цивільних. Контроль за колонією здійснювали представники так званої "ДНР", більшість із яких мали українські паспорти.

Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до адміністрації колонії, а й особисто брав участь у побиттях українських військових. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Бобилєва повернули з полону в липні 2024-го, однак уже за кілька тижнів його затримали. Відтоді він перебуває під вартою.