Червоний код: у низці регіонів Румунії очікуються сильні зливи та шквали

У кількох регіонах Румунії 7–8 жовтня оголошено червоний код небезпеки через сильні зливи. Влада попереджає про можливі підтоплення, збої в роботі транспорту та закриття шкіл.

Про це повідомляє Національна метеорологічна адміністрація Румунії.

У східних та південних регіонах Румунії оголошено червоний рівень метеонебезпеки через сильні дощі й шквальний вітер. Найбільше постраждають області Констанца, Келераш, Яломіца, Ілфов та столиця Бухарест.

За даними метеоадміністрації, дощі у цих регіонах будуть тривалими й інтенсивними, місцями можливі грози, підтоплення доріг і перебої з електропостачанням. Місцева влада рекомендує мешканцям уникати поїздок та перебування на вулиці під час негоди.

Також розширено помаранчеві та жовті попередження для кількох сусідніх регіонів, зокрема в Молдові, Добруджі й Трансильванії, де очікуються опади та пориви вітру.

У зв’язку з негодою в Констанці та кількох інших містах 8 жовтня призупинять навчання у школах, щоб убезпечити учнів. У Бухаресті влада розглядає можливість переходу на дистанційне або змішане навчання.

Метеорологи наголосили, що ситуація може змінюватися залежно від розвитку циклону, який рухається з південного сходу.