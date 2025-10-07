Біля берегів Греції затонув човен із нелегальними мігрантами, є загиблі

Човен, який перевозив понад 30 нелегальних мігрантів, затонув біля грецького острова Лесбос. Щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на берегову охорону Греції.

За словами представника берегової охорони, наразі 34 людини виявили на березі на півдні острова. У рятувальній операції беруть участь щонайменше три судна та один гелікоптер. Чотирьох загиблих рятувальники знайшли в морі.

Попередньо відомо, що загалом на човні перебували 38 людей. З якої вони країни — не повідомляють. Обставини аварії судна з’ясовують.

Міграційна криза у Греції загострилась у 2015-2016 роках, коли понад мільйон людей, які втікали від війни та бідності на Близькому Сході та в Африці, перетнули кордон Європи. Потім потік мігрантів зменшився.

На початку липня 2025 року прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про тимчасове припинення процедури надання притулку для мігрантів, які прибувають морем, через різке зростання нелегальної міграції.