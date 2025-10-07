Папа Римський здійснить свої перші закордонні візити: де побуває понтифік

Папа Римський Лев XIV наприкінці листопада вирушить у свої перші закордонні Апостольські подорожі: він відвідає Туреччину та Ліван.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

Папа Лев XIV уперше здійснить закордонні Апостольські подорожі. Як повідомив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, понтифік відвідає Туреччину з 27 по 30 листопада, а згодом — Ліван, де перебуватиме до 2 грудня 2025 року.

За словами Бруні, Папа прийняв запрошення від глав держав та церковної влади обох країн. Програма візиту до Туреччини передбачає паломництво до Ізніка (Нікеї) з нагоди 1700-ї річниці Першого Нікейського собору. Детальний маршрут подорожі до Лівану оголосять пізніше.

Це будуть перші міжнародні поїздки Папи Лева XIV після обрання його на престол Святого Петра.

Що відомо про Папу Римського Лева XIV

Конклав з обрання наступника Папи Франциска розпочався 7 травня 2025 року. 133 кардинали-виборці, які брали участь у процесі, разом помолилися та склали обітницю таємниці, перш ніж двері зачинилися. З настанням ночі з димаря Сикстинської капели піднявся чорний дим, що свідчило про те, що вони ще не дійшли згоди щодо вибору.

8 травня вранці кардинали відновили голосування, проте знову пішов чорний дим. Згодом оголосили третій раунд, після якого пішов білий дим — сигнал, що символізує обрання.

8 травня ввечері 267-м Папою Римським кардинали-виборці обрали 69-річного американця Роберта Френсіса Прево, який обрав собі ім'я Лев XIV.

Звертаючись до натовпу на площі Святого Петра після обрання Папа Лев XIV віддав шану покійному понтифіку Франциску, закликаючи людей пам'ятати спадщину його попередника.

Новообраний Папа народився 1955 року (69 років) в Чикаго, США. Там він здобув богословську освіту та ліценціат з канонічного права в Римі. Як пише CNN, Лев XIV провів значну частину своєї кар'єри місіонером у Південній Америці: десять років пропрацював у Перу, а з 2014 по 2023 роки обіймав чин єпископа у Чіклайо (Перу).

У вересні 2023 року Папа Римський Франциск підніс його до сану кардинала. Очікується, що він розвиватиме реформи попередника.