Президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочав дипломатичний наступ, аби просунути заявку України на членство в ЄС попри опір Угорщини.

Про це пише Politico.

Цього тижня в Копенгагені відбудеться ключовий саміт, де планують обговорити зміни до правил, які нині вимагають одностайної згоди всіх 27 країн-членів для прийняття нових учасників.

За даними дипломатів, Кошта пропонує, щоб відкриття переговорних "кластерів" — ключових правових кроків на шляху до членства — ухвалювалося кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

Закриття кластерів усе ще вимагатиме згоди всіх країн, проте це дозволить Україні та Молдові почати реформи та рухатися вперед навіть у разі спротиву окремих держав.

Молдова, яка рухається в одному процесі з Україною, також залишається заблокованою через позицію Будапешта.

Кошта вже провів низку зустрічей із європейськими лідерами під час "туру столицями", а також на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Розширення — найважливіша геополітична інвестиція ЄС", — наголошують у його оточенні.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна завершила скринінг усіх необхідних законодавчих кластерів у рекордні строки й готова до наступного кроку.

"Україна виконала свої зобов’язання. Тепер слово за державами-членами. Ми не можемо допустити, щоб темп реформ уповільнився", — заявила вона.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.