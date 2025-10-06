Винищувачі НАТО перехопили російські Су-30, МіГ-31 і Су-35 над Балтикою

Минулого тижня винищувачі НАТО під час патрулювання в країнах Балтії тричі перехоплювали російські літаки, які порушили правила польотів.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає LRT.

Йдеться про два інциденти, які сталися 30 вересня. Тоді винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір. Ці літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту. Вони підтримували радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами.

Того ж дня літаки Альянсу також здійснили політ для ідентифікації транспортного літака АН-72. Він летів з увімкненим транспондером, без плану польоту та підтримував радіозв’язок. Однак чотири винищувачі СУ-30 та два МІГ-31, що летіли з Калінінграда для його супроводу, були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв’язку.

Крім того, винищувачі НАТО перехопили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.