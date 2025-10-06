Нідерланди виділять Україні €55 млн на відновлення

Нідерланди виділять 55 млн євро до трастового фонду Світового банку на програми відновлення України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Нідерланди виділять 55 млн євро до фонду Світового банку "Допомога, відновлення, реконструкція та реформи в Україні", щоб допомогти вашій країні відновитися та відбудуватися", — сказав він.

Схооф зазначив, що Нідерланди приєдналися до ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України) і закликала партнерів долучитися до закупівлі критично важливого американського озброєння.

"Ми маємо нову ініціативу. Натівські нації поповнюватимуть військові запаси. Ми одні з перших виділили пакет на 100 млн євро. Тепер наші союзники мають зробити свій внесок. Ірландія, Україна погодилися працювати разом у виробництві дронів. Безперечно, далі підтримуємо військовими спорядженням, боєзапасом, F-16, іншими системами зброї", — сказав прем'єр.

За його словами, Росія не обмежується Україною і намагається здійснювати гібридні атаки на європейські країни.

"Дронами поки що перевіряє, ми бачимо ще гібридні загрози. Україна надала допомогу, наприклад, антидронову програму. І ваш досвід, ваші знання дуже сильні для нас у цій галузі", — сказав Схооф.