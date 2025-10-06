ЄС та G7 мають розділити ризики Бельгії: Схооф — про заморожені активи РФ

Країни Європейського союзу та члени Групи семи (G7) мають розділити правові та фінансові ризики для Бельгії в контексті використання заморожених активів РФ в інтересах України.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що Нідерланди підтримують використання заморожених активів РФ, "але є фінансові та юридичні ризики пов’язані з такою ухвалою".

"Бельгійський прем’єр-міністр сказав, що це ризик не просто для Бельгії, для ЄС, для G-7. Ми маємо розподілити ці ризики, зняти Бельгію з цього гачка і можемо діяти дуже швидко у цьому напрямку", — сказав Схооф.