Український виробник рацій вперше виконав держконтракт для країни НАТО

Український виробник захищених систем зв'язку Himera Radios виконав перше державне замовлення для міністерства оборони європейської країни-члена НАТО.
Про це компанія повідомила у Facebook.
У компанії зазначили, що країна, для якої було виконано замовлення, поки що вирішила залишитися анонімною.
У межах цього контракту українська компанія також провела тренінги для місцевих військових та підрозділів зв'язку.
За даними Himera Radios, їхні системи зв'язку отримали високу оцінку партнерів завдяки:
- Низькій помітності в радіоефірі.
- Стійкості до РЕБ (радіоелектронної боротьби).
- Простоті у використанні.
- Тривалому часу роботи батарей.
- Адаптивності до сучасних бойових умов.
У Himera Radios підкреслили, що це замовлення є важливим кроком:
"Це важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства та розвитку захищених систем зв’язку на полі бою. Ці результати — підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", — йдеться у повідомленні.