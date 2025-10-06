Український виробник рацій вперше виконав держконтракт для країни НАТО

Український виробник захищених систем зв'язку Himera Radios виконав перше державне замовлення для міністерства оборони європейської країни-члена НАТО.

Про це компанія повідомила у Facebook.

У компанії зазначили, що країна, для якої було виконано замовлення, поки що вирішила залишитися анонімною.

У межах цього контракту українська компанія також провела тренінги для місцевих військових та підрозділів зв'язку.

За даними Himera Radios, їхні системи зв'язку отримали високу оцінку партнерів завдяки:

Низькій помітності в радіоефірі.

Стійкості до РЕБ (радіоелектронної боротьби).

Простоті у використанні.

Тривалому часу роботи батарей.

Адаптивності до сучасних бойових умов.

У Himera Radios підкреслили, що це замовлення є важливим кроком:

"Це важливий крок у зміцненні міжнародного партнерства та розвитку захищених систем зв’язку на полі бою. Ці результати — підтвердження технологічної конкурентоспроможності HIMERA та довіри від партнерів", — йдеться у повідомленні.