Зеленський ветував закон про штрафи для чиновників за неявку до Ради

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про зміни до Кримінального кодексу, які запроваджували штрафи для посадовців за неявку на виклик Верховної Ради.

Про це йдеться на сторінці картки документа.

У вересні Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює штрафи від 13 до 17 тисяч гривень для міністрів та посадовців, які без поважних причин ігнорують виклик парламенту.

Зеленський ветував закон. Президент аргументував це тим, що неявка до Верховної Ради не є адміністративним правопорушенням та депутати мають інші визначені законодавством інструменти контролю за посадовцями виконавчої ланки як депутатські запити тощо.

Рух "Чесно" повідомляє, що протягом 2024 та 2025 років Верховна Рада викликала щонайменш 21 посадовця з вимогою виступити у парламенті та відповісти на запитання депутатів. Половина з викликаних посадовців проігнорували виклик та не надали причину неявки до парламенту.

3 жовтня Суспільне повідомляло, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися з фракцією "Слуга народу". Зібратися планують 6-10 жовтня. Метою зустрічі є домовленості з партнерами про підтримку України та інші внутрішньополітичні пріоритети.