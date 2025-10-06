У ніч на 6 жовтня українська ППО знешкодила 83 російські дрони — Повітряні сили

У ніч на 6 жовтня Росія запустила по Україні 116 ударних безпілотників типу "Shahed", "Гербера" та дрони інших типів. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 83 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БПЛА типу "Shahed", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на 7 локаціях. Наразі у в українському небі перебуває ще кілька російських дронів.