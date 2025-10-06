У Сіднеї чоловік відкрив стрілянину на вулиці: щонайменше 20 поранених

У неділю, 5 жовтня, в одному з жвавих районів Сіднея (Австралія) чоловік відкрив стрілянину по перехожих і автомобілях. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 20 людей, більшість із них — від уламків скла.

Про це повідомила поліція штату Нова Південна Валія, пише Le Figaro.

За словами правоохоронців, підозрюваний стріляв без розбору, у тому числі по поліцейських автомобілях, що проїжджали повз.

"Могло бути зроблено від 50 до 100 пострілів", — сказав виконувач обов’язків комісара поліції Нової Південної Валії Стівен Перрі.

Через дві години після початку стрілянини поліцейські затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу. Його знайшли в одній із квартир Сіднея. Під час арешту він отримав поранення і був госпіталізований.

Один чоловік, поранений кулею, перебуває у тяжкому стані. Ще 19 людей дістали поранення від уламків скла та інших матеріалів, кількох із них доправили до лікарні.

Масові стрілянини в Австралії — надзвичайно рідкісне явище. Після трагедії 1996 року в Порт-Артурі (Тасманія), коли стрілець убив 35 людей, у країні запровадили жорстку заборону на автоматичну та напівавтоматичну зброю.