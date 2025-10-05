У Сирії завершились перші вибори після повалення режиму Асада

5 жовтня у Сирії пройшли перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Сирійці обирали дві третини з 210 депутатів парламенту. Одну третю депутатів особисто призначить тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа.

Про це повідомляє Reuters.

Вибори проводилися непрямим голосуванням — 6 тисяч виборщиків з колегії голосували за кандидатів у парламент Сирії, які мали б представляти усі 14 провінцій країни. Колегію виборщиків призначив тимчасовий президент країни Ахмед аш-Шараа. Також окремий комітет президента обрав 1570 кандидатів у парламент.

Влада обрала непрямі вибори через те, що у неї відсутня точна інформація про кількість населення у Сирії, а також кількість сирійців поза країною, які знаходяться у статусі біженців чи мають право на проживання в інших країнах.

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа відвідує виборчу залу в день, коли члени колегій виборців голосують за своїх кандидатів до нового парламенту Сирії після повалення уряду Башара аль-Асада в Дамаску, Сирія , 5 жовтня 2025 року. REUTERS/Yamam al Shaar

У трьох провінціях вибори скасували через нестабільні обставини, тому 19 місць у парламенті залишаться вакантними. Попри це, президент Сирії Ахмед аш-Шараа вимагатиме від новообраного парламенту швидких законотворчих рішень, особливо прийняття нової конституції країни.

"У Сирії є багато невирішених питань , які нам потрібно вирішити, тому ми зробили все можливе, щоб якомога швидше знайти можливість заповнити цю прогалину", – сказав Шараа в неділю, відвідуючи головну виборчу дільницю в столиці Сирії Дамаску.

Самі сирійці ставляться до виборів обережно, але оптимістично. Так, мешканка Дамаска Санаа аль-Алі повідомила Reuters, що вважає, що вибори "не призведуть до значних змін" у Сирії. Тим часом житель Алеппо Самех Гіндаві заявив виданню, що сподівається, що наступні вибори будуть прямими та усі громадяни Сирії зможуть проголосувати.