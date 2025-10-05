Президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-партнери України через те, що вони не відповідають на російські атаки як по Україні, так і по країнах Європи.

Про це президент розповів у зверненні за 5 жовтня.

"На жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь", — сказав Зеленський.

Він відзначив, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну та припинити повітряні атаки по Україні. Також Росія посилила атаки по українській енергетичній інфраструктурі, особливо по видобуванні газу та генерації.

"Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що у російських ракетах типу "Кинжал" можна віднайти 96 компонентів іноземного виробництва, які Росія не виробляє. У 500 дронах, які Росія запустила по Україні в ніч на 5 жовтня, понад 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.

"Наступного тижня запланована зустріч санкційних координаторів G7 . І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час", — повідомив президент.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що у ніч на 5 жовтня Росія здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще близько десяти зазнали поранень.