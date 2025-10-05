Близько двох тисяч енергетичних об’єктів на Сумщині пошкоджені обстрілами російських військ за час повномасштабного вторгнення РФ. Про це Суспільному розповів голова правління АТ "Сумиобленерго" Борис Попов.

Він каже: попри постійні тривоги, підвищену небезпеку та загрозу обстрілів, фахівці роблять усе можливе, щоб люди були зі світлом. Що про свою роботу розповідають енергетики та що мотивує їх працювати попри небезпеку – в матеріалі Суспільне Суми.

В ніч на 5 жовтня Росія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міністерства енергетики, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що без електропостачання залишилися мешканці обласного центру та Запорізького району.

Президент Зеленський повідомляв, що у ніч на 5 жовтня Росія здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.