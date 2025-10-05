У Сирії проходять перші після повалення Асада парламентські вибори

У неділю, 5 жовтня, в Сирії розпочалося голосування на перших парламентських виборах після усунення від влади Башара Асада.

Як повідомляє Reuters, голосування має непрямий характер і відбувається через систему виборчих колегій.

Загалом близько 6 тисяч виборців збиратимуться в регіональних колегіях, щоб обрати нових депутатів. Вибори триватимуть з 9:00 до 17:00 за місцевим часом.

Нова влада на чолі з президентом Ахмедом аш-Шараа, який прийшов до влади після повстанського наступу, що повалив режим Асада в грудні, намагається зміцнити свій контроль над країною, розколотою 14-річною війною та міжрелігійними конфліктами.

За даними Reuters, комісія, призначена Шараа, затвердила 1 570 кандидатів, які представили свої програми під час дебатів та публічних заходів. Водночас активної передвиборчої кампанії майже не було — у містах не спостерігається жодних плакатів чи білбордів.

Цими виборами буде обрано дві третини з 210 депутатів парламенту, а решту третину президент призначить особисто. Офіційне формування нового парламенту відбудеться після цього етапу.

Влада пояснює систему непрямих виборів відсутністю точних даних про населення та масовим переселенням сирійців через війну. Також у трьох провінціях, де проживають національні меншини, голосування відклали, залишивши 19 місць у парламенті вакантними.

Критики вважають, що такий формат виборів не відображає реальної волі народу і надто централізований. Аналітики зазначають, що саме від вибору 70 депутатів, яких призначить Шараа, залежить, чи стане новий парламент легітимним та різноманітним, або ж просто інструментом для ухвалення рішень на користь чинної влади.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.