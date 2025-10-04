Повітряні Сили повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95

Повітряні Сили Збройних сил України повідомили про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з російського аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.

Про це йдеться у дописі Повітряних Сил у телеграмі.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", — йдеться в офіційному повідомленні Повітряних Сил.

Військові закликають зберігати спокій, уважно стежити за сигналами тривоги та не ігнорувати повідомлення про небезпеку. Зліт Ту-95 може свідчити про підготовку чергового масованого ракетного удару по Україні.