Полегшують логістику і безпечно евакуюють поранених з позицій — так працюють наземні роботизовані комплекси 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" на Харківському напрямку. Тут такі дрони майже повністю замінюють військових під час доставки боєприпасів та провізії на позиції.

Боєць на позивний "Шаман" розповів, що це дуже спрощує роботу для бригади, адже ніхто не ризикує життям.

"По-перше, ми не ризикуємо своїми життями, по-друге, він може пройти там, де людина не пройде. Людина не зможе такий вантаж понести на собі, він за нас, як конячка, виконує", — каже чоловік.

Як наземні роботизовані комплекси змінили логістику на фронті — дивіться у репортажі редакції Суспільне Харків.