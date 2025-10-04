Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала удар російських військ по залізничному вокзалу у Шостці, що на Сумщині. Зокрема вона зазначила, що ця атака підкреслює "безрозсудну та постійну готовність" Росії бити по цивільнім.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"ЄС підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Приголомшливі сцени, що відбуваються на залізничній станції у Шостці, підкреслюють безрозсудну та постійну готовність Росії атакувати цивільне населення", — заявила фон дер Ляєн.

Очільниця ЄК наголосила, що Євросоюз та його партнери повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий та тривалий мир.

4 жовтня армія РФ завдала два удари по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді на Сумщині. Під атаку потрапили пасажирський потяг сполученням "Шостка — Київ", а також приміський "Терещенська — Новгород-Сіверський". Відомо про близько 30 поранених людей, серед яких є діти.

Також через удари російських військ по критичній інфраструктурі Сумщини було знеструмлено Шостку та частково Шосткинський район.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних.

"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", — сказав він.

Глава МЗС Андрій Сибіга коментуючи ці атаки заявив, що "російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і брутальний терор проти цивільних" та закликав до запровадження проти Кремля нових "нищівних" санкцій.