Німеччина відзначає 35-ту річницю возз'єднання

У пʼятницю, 3 жовтня, у Німеччині відзначають День німецької єдності. Це національне свято, яке нагадує про об'єднання країни у 1990 році, коли Німецька Демократична Республіка возз'єдналася з Федеративною Республікою Німеччини.

Зі святом жителів країни привітав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наголосивши, що "ця історична подія й досі демонструє, чого можна досягти, коли люди сміливі та об'єднані". Він також закликав громадян продовжувати будувати "майбутнє країни через зміни".

"Я хотів би подякувати всім, хто щодня працює задля спільного блага нашої країни – чи то в асоціаціях, школах, компаніях, адміністраціях чи в сусідніх районах. І я хотів би особливо подякувати громадянам нових федеральних земель за їхній внесок у спільну історію успіху нашої країни. Розглядаймо цей день як нагадування: єдність — це не просто держава, а завдання", — зазначив Мерц.

За даними Reuters, зранку канцлер разом із дружиною Шарлоттою взяли участь у месі з нагоди Дня німецької єдності в церкві Людвігскірхе в Саарбрюккені.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (третій праворуч) та його дружина Шарлотта Мерц (друга праворуч) прибувають на месу до церкви Людвігскірхе в Саарбрюкені, на південному заході Німеччини, під час урочистостей з нагоди Дня німецького єдності, 3 жовтня 2025 року. REUTERS/EAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Цього року головні святкування пройдуть у місті Саарбрюккен на південному заході Німеччини. Тут з 2 по 4 жовтня заплановані різноманітні заходи, зокрема культурні програми та виставки.

Історія Дня німецької єдності

Після закінчення Другої світової війни у 1945 році переможена Німеччина була розділена на чотири окупаційні зони, контрольовані союзними державами: США, Францією, Великою Британією та Радянським Союзом, пише Deutsche Welle.

У 1949 році на основі цих зон утворилися дві держави: на заході — демократична Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), на сході — соціалістична Німецька Демократична Республіка (НДР), яка перебувала під радянським контролем. З цього моменту Німеччина була розділена.

Мешканці НДР жили в "наглядовій державі", позбавленій свободи вираження поглядів. Ті хто не дотримувався соціалістичного режиму, зазнавали переслідувань та увʼязнень. Через це майже до кінця 1980 років люди виступали проти режиму, прагнучи тих свобод і демократії, якими користувалися їхні західні сусіди у ФРН.

У 1989 році мирні демонстрації в містах Східної Німеччини спричинили падіння Берлінської стіни, що відкрило шлях до возз’єднання сходу та заходу країни.

Об’єднання двох німецьких держав відбулося завдяки "Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини", відомому як договір "Два плюс чотири" — за кількістю країн, які його підписали: ФРН, НДР, Велика Британія, Франція, США та СРСР.

Процес об'єднання Німеччини став наслідком загальної кризи соціалістичного ладу, зокрема гострої кризи в СРСР. У результаті на території колишньої НДР було створено п'ять нових земель — Мекленбург-Передня Померанія, Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Анхальт і Тюрингія, тоді як кордони земель ФРН залишилися без змін.