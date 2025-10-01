Відтепер бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медичних спеціальностях.

Про це повідомили пресслужби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), а також Міноборони.

Там зазначили, що бойові медики рятують інших на війні, проте багато з них опанували навички порятунку життя, не маючи профільної медичної освіти.

"Водночас досвід, набутий на полі бою, є неоціненним і може стати основою для подальшої роботи в цивільній медицині та нової професійної кар’єри. Тож розроблення програм реінтеграції бойових медиків уряд визначив однією з цілей програми дій на 2025 рік", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби бойові медики, які перебувають у війську або звільнилися з нього, могли після закінчення служби долучитися до роботи в цивільній медицині, команди МОЗ і Міносвіти за підтримки комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій внесли необхідні зміни до нормативної бази.

Відтепер бойові медики можуть опанувати нову спеціальність у сфері охорони здоров’я і вступити на навчання за спрощеною процедурою.

Яку медичну освіту зможуть здобути бойові медики

Перший варіант — вища освіта (бакалаврат) за спеціальністю "Медсестринство" (спеціалізація "Екстрена медицина") для здобуття кваліфікації парамедика.

Другий — фахова передвища освіта за спеціальністю "Медсестринство" для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера.

Крім того, затверджено професійні стандарти "Екстрений медичний технік" та "Парамедик", які спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування в системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Умови навчання

Бойові медики, які нині перебувають на фронті, матимуть можливість навчатися дистанційно за скороченими програмами тривалістю два з половиною роки.

Вони можуть здобути вищу освіту парамедика: для осіб із посвідченням учасника бойових дій вступ відбувається за співбесідою, без складання НМТ. Також доступна фахова передвища освіта для здобуття кваліфікації медсестри чи фельдшера, вступ до якої також не потребує НМТ.

Після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію — склавши іспит або пройшовши цикл спеціалізації, що триває до трьох місяців.

Бойові медики, які вже завершили службу, можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

Протягом року їм потрібно скласти кваліфікаційний іспит для здобуття кваліфікації екстреного медичного техніка, а протягом двох років — отримати водійське посвідчення, якщо його немає.

Ті, хто під час служби виконував обов’язки інструктора з тактичної медицини або старшого бойового медика роти чи батареї, можуть одразу обійняти посаду екстреного медичного техніка першого, найвищого, класу з такими ж умовами складання іспиту та отримання посвідчення водія.

Паралельно з роботою демобілізовані медики мають змогу дистанційно навчатися: здобути вищу освіту парамедика за скороченою програмою (для учасників бойових дій — вступ за співбесідою, без НМТ) або навчатися на медичну сестру (медичного брата) чи фельдшера.

Після завершення фахової передвищої освіти вони можуть одразу перейти на роботу парамедиком і протягом двох років підтвердити професійну кваліфікацію парамедика, склавши іспит або пройшовши тримісячний цикл спеціалізації.

У МОН вважають, що такі кроки дадуть змогу бойовим медикам повернутися до цивільного життя і перетворити досвід, який вони набули на війні, у нову цивільну професію. Водночас українська медична система отримає кваліфікованих і вмотивованих фахівців.