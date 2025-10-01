В Україні стартував епідсезон ГРВІ 2025–2026 років

29 вересня 2025 року в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Він триватиме до 17 травня 2026 року.

Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя МОЗ України.

Традиційно у цей період спостерігається зростання кількості випадків респіраторних інфекцій із прогнозованим перевищенням епідемічного порогу.

Наразі захворюваність на ГРВІ низька та відповідає міжсезонному рівню: з 19 травня до 29 вересня зареєстровано 1 325 044 випадки ГРВІ, випадків грипу не зафіксовано, COVID-19 підтверджено у 74 609 людей (98% — липень–вересень). І ця кількість випадків знижується третій тиждень поспіль. Зафіксовано 19 летальних випадків серед пацієнтів із підтвердженим SARS-CoV-2.

Детальні підсумки епідсезону ГРВІ 2024–2025 років доступні за посиланням.

Чому респіраторні інфекції мають сезонний характер

Щороку в холодний період зростає кількість випадків респіраторних хвороб через:

більше часу в закритих приміщеннях у тісному контакті з іншими людьми;

сухе повітря в опалюваних кімнатах, що висушує слизову дихальних шляхів;

зниження рухової активності та менш активний вплив сонячного світла, що впливає на імунітет.

Вакцинація проти грипу

Грип є найбільш небезпечним серед респіраторних хвороб через ризик тяжких ускладнень і летальних наслідків, зазначають у Центрі громадського здоровʼя. У цьому сезоні очікується циркуляція вірусів грипу А (не субтипований, А(H1)pdm09, А(H3)) та В.

Вакцинація — найефективніший спосіб захисту. Щеплення необхідно робити щороку, оскільки вірус постійно змінюється. Оптимальний час для вакцинації — вересень та жовтень, проте її можна зробити й пізніше.

Рекомендовано вакцинувати:

людей старшого віку;

дітей від 6 місяців;

вагітних;

людей із хронічними хворобами;

медиків, освітян, військових та інших, хто щодня контактує з великою кількістю людей.

Щеплення можна отримати у сімейного лікаря або придбати вакцину в аптеці. Для колективів організовують вакцинацію на роботі, а місцева влада забезпечує щеплення для вразливих груп. Цьогоріч для медиків Центр громадського здоров’я та МОЗ отримали 20 000 доз чотиривалентної вакцини Seasonal Influenza Vaccine Northern Hemisphere (Корея).

Вакцинація проти COVID-19

В Україні доступні омікрон-специфічні мРНК-вакцини COMIRNATY для дорослих, дітей 5–11 років та дітей від 6 місяців до 4 років. Вакцини ефективні проти актуальних варіантів SARS-CoV-2, включно з оригінальним штамом та субваріантами омікрону.

Схеми вакцинації:

Людям, які раніше не щепилися, — одна доза;

Додаткові щеплення кожні 6–12 місяців — людям із підвищеним ризиком та представникам професій з частими контактами;

Вагітним — у кожну вагітність.

Запис на вакцинацію — у сімейного лікаря або найближчого медзакладу.

