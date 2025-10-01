В Україні стартував епідсезон ГРВІ 2025–2026 років

29 вересня 2025 року в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Він триватиме до 17 травня 2026 року.
Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя МОЗ України.
Традиційно у цей період спостерігається зростання кількості випадків респіраторних інфекцій із прогнозованим перевищенням епідемічного порогу.
Наразі захворюваність на ГРВІ низька та відповідає міжсезонному рівню: з 19 травня до 29 вересня зареєстровано 1 325 044 випадки ГРВІ, випадків грипу не зафіксовано, COVID-19 підтверджено у 74 609 людей (98% — липень–вересень). І ця кількість випадків знижується третій тиждень поспіль. Зафіксовано 19 летальних випадків серед пацієнтів із підтвердженим SARS-CoV-2.
Детальні підсумки епідсезону ГРВІ 2024–2025 років доступні за посиланням.
Чому респіраторні інфекції мають сезонний характер
Щороку в холодний період зростає кількість випадків респіраторних хвороб через:
- більше часу в закритих приміщеннях у тісному контакті з іншими людьми;
- сухе повітря в опалюваних кімнатах, що висушує слизову дихальних шляхів;
- зниження рухової активності та менш активний вплив сонячного світла, що впливає на імунітет.
Вакцинація проти грипу
Грип є найбільш небезпечним серед респіраторних хвороб через ризик тяжких ускладнень і летальних наслідків, зазначають у Центрі громадського здоровʼя. У цьому сезоні очікується циркуляція вірусів грипу А (не субтипований, А(H1)pdm09, А(H3)) та В.
Вакцинація — найефективніший спосіб захисту. Щеплення необхідно робити щороку, оскільки вірус постійно змінюється. Оптимальний час для вакцинації — вересень та жовтень, проте її можна зробити й пізніше.
Рекомендовано вакцинувати:
- людей старшого віку;
- дітей від 6 місяців;
- вагітних;
- людей із хронічними хворобами;
- медиків, освітян, військових та інших, хто щодня контактує з великою кількістю людей.
Щеплення можна отримати у сімейного лікаря або придбати вакцину в аптеці. Для колективів організовують вакцинацію на роботі, а місцева влада забезпечує щеплення для вразливих груп. Цьогоріч для медиків Центр громадського здоров’я та МОЗ отримали 20 000 доз чотиривалентної вакцини Seasonal Influenza Vaccine Northern Hemisphere (Корея).
Вакцинація проти COVID-19
В Україні доступні омікрон-специфічні мРНК-вакцини COMIRNATY для дорослих, дітей 5–11 років та дітей від 6 місяців до 4 років. Вакцини ефективні проти актуальних варіантів SARS-CoV-2, включно з оригінальним штамом та субваріантами омікрону.
Схеми вакцинації:
- Людям, які раніше не щепилися, — одна доза;
- Додаткові щеплення кожні 6–12 місяців — людям із підвищеним ризиком та представникам професій з частими контактами;
- Вагітним — у кожну вагітність.
Запис на вакцинацію — у сімейного лікаря або найближчого медзакладу.
Прості профілактичні заходи
- Регулярно мийте руки з милом щонайменше 30 секунд;
- Використовуйте маску в місцях скупчення людей і дотримуйтеся дистанції;
- Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання;
- Прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю та чхання;
- Залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску при контактах з іншими.